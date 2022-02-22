РИАМО - 22 фев. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшем будущем цена газа в Европе вырастет до 2 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров, сообщает Nation News.

Министерство энергетики Германии приостановило процесс сертификации газовой магистрали «Северный поток – 2». Иностранное ведомство направило соответствующее поручение Федеральному сетевому агентству. Такое решение было принято на фоне признания Россией независимости и суверенитета ДНР и ЛНР.

«Добро пожаловать в новый мир, где скоро европейцы будут платить по две тысячи евро за газ», — заявил Медведев.

Ранее Совет Федерации РФ ратифицировал договор о дружбе и сотрудничестве между Россией, ДНР и ЛНР.

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