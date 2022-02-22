РИАМО - 22 фев. С историей, культурой и гастрономической продукцией из Азербайджана можно будет познакомиться в рамках фестиваля культуры «Дни Азербайджана в Москве», он проходит с 21 февраля по 1 марта. Об этом сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Центральной площадкой фестиваля является павильон «Азербайджан», который расположен на ВДНХ. Во вторник в павильоне начала работать бесплатная выставка «Азербайджанский ковер — новый взгляд». Экспозицию подготовили молодые азербайджанские художники и дизайнеры вместе с креативной командой одного из самых известных производителей ручных ковров и ковровых изделий республики «Азерхалча».

В павильоне еще планируют показать литературный проект «Из уст в уста». Это онлайн-прочтение поэмы классика азербайджанской поэзии Низами Гянджеви «Семь красавиц», в нем поучаствуют Михаил Пиотровский, Зельфира Трегулова, Александр Седов и другие известные деятели культуры и искусства РФ.

В «Новой Третьяковке» по 27 февраля можно увидеть расширенную экспозицию народного художника СССР и Азербайджана Таира Салахова. Основу выставки составляют произведения, созданные в разное время.

Во вторник в театре «Геликон-опера» пройдет праздничный концерт «Музыкальные звезды Азербайджана на московской сцене». Произведения М. Глинки, П. Чайковского, К. Караева, У. Гаджибекова, Ф. Амирова исполнят солисты Большого театра Юсиф Эйвазов, Динара Алиева, Эльчин Азизов, пианист Мурад Адыгезалзаде, дирижер Фуад Ибрагимов.

Познакомиться с продуктами и товарами от производителей из Азербайджана можно будет в павильонах столичных межрегиональных ярмарок.

Молодежный фестиваль интеллектуальных игр «Студень» пройдет в Москве 27 февраля>>