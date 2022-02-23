РИАМО (КОРОЛЕВ) - 23 фев. В Центральном городском парке Королева в среду в 11:00 состоится праздничный турнир по лазертагу (5 на 5), сообщает пресс-служба городской администрации.

Призовой фонд игры составит 10 тыс. рублей, участников ждут подарки и сюрпризы от спонсора клуба - внеаренного лазертага «Легион-СН».

Принять участие в турнире могут все желающие старше 6 лет. Для игры участникам понадобятся удобная обувь и одежда для активного отдыха на улице.