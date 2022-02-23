РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 23 фев. В Щелковском городском парке культуры и отдыха в среду пройдут праздничные мероприятия ко Дню защитника Отечества с конным шоу и детской программой, сообщается в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

В 12:00 начнется детская анимационная программа с подвижными игры, эстафетами и спортивными состязаниями. В 13:00 будет проходить конное шоу «Как мы Родину защищали» с показательными выступлениями по искусству владения холодным оружием кавалериста и выступлением по преодолению препятствий на лошадях.

Кроме того, для зрителей подготовят игру «Скачки на деревянных лошадках», также будет действовать игровая локация «Военные игры».