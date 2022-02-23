РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 фев. Климовский отдел ЗАГС Главного управления ЗАГС Московской области в Подольске не будет работать в среду, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

В соответствии с приказом начальника Главного управления ЗАГС Московской области 23 февраля будет нерабочим днем.

За более подробной информацией можно обратиться в Климовский отдел ЗАГС Главного управления ЗАГС Московской области по телефону: 8(496)762-69-07.