РИАМО - 22 фев. В связи с прибытием в Подмосковье беженцев из ДНР и ЛНР прокуратура региона поручила городским, районным и специализированным прокурорам организовать мобильные приемные граждан там, где открыты пункты временного размещения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Работа таких приемных направлена на соблюдение установленных госгарантий беженцам на временное размещение, доступ к образованию и медпомощи, а еще на положенные выплаты.

График работы приемных расскажут гражданам в ходе выездов, а еще информация будет доведена до них через администрации пунктов временного размещения.

Подмосковная прокуратура организовала взаимодействие с органами госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС, другими ведомствами и соцслужбами. Также в ведомстве начала работать горячая линия по вопросам соблюдения прав данных граждан по номеру: 8 (495) 621-81-88.

Еще беженцы могут направить обращение через официальный сайт прокуратуры Московской области – в разделе «Обращение в прокуратуру».

Во вторник утром в Апрелевку прибыл первый поезд с гражданами из ЛНР и ДНР. Всего в область приехало свыше 900 человек, из них 400 детей.

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