РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 фев. Традиционный парад военной техники проведут в Музее техники Вадима Задорожного в подмосковном Красногорске в День защитника Отечества, сообщается на официальном сайте музея.

По мощеному плацу пройдут машины прошлых лет, зрители смогут увидеть легендарный танк Т-34-85, двухбашенный танк Т-26, знаменитую БМД - боевую машину десанта и другую военную технику.

Для любителей оружия будет работать шумовой тир, где можно пострелять из винтовок, пулеметов и пистолетов-пулеметов. Самые любознательные смогут самостоятельно изучить строение автомата Калашникова во время его разборки и сборки.

Посетители музея смогут увидеть показательные выступления бойцов Федеральной службы судебных приставов, а на стенде Росгвардии можно будет изучить современное стрелковое вооружение.

Любой желающий сможет сфотографироваться в авиационном катапультном кресле, внутри легендарного танка Т-34-76 «За Родину» и БТР-70. На территории музея будут работать 3 бесплатные фотозоны.

Посетители музея смогут отведать солдатский обед на полевой кухне, также будут работать ресторан «Гран-при».

В этот день вход в Музей техники для детей до 14 лет в сопровождении взрослых будет бесплатным. Интерактивные площадки будут работать с 11:00 до 16:00. Начало парада военной техники в 13:00.

Музей техники расположен на Ильинском шоссе в Красногорске.