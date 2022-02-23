РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 фев. В среду в подмосковном Подольске государственные и муниципальные музеи, а также пункты проката в парках будут работать бесплатно, сообщает администрация округа.

В акции участвуют Подольский краеведческий музей, Историко-мемориальный музей «Подолье», Климовский историко-краеведческий музей.

Прокатом коньков можно воспользоваться в парке имени Виктора Талалихина на улице Рабочая, 5Б и в Детском парке культуры и отдыха в микрорайоне Климовск на улице Заводская, 6А.

В праздничный день все желающие также смогут посетить Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» в Истре, Серпуховский историко-художественный музей, Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник, Государственный музей-заповедник «Зарайский Кремль».

Также двери для гостей откроет Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П. И. Чайковского в Клину, музей-заповедник «Усадьба «Мураново» имени Ф. И. Тютчева» в Пушкинском округе, Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» в городском округе Чехов.

Посмотреть бесплатно экспозиции можно будет и в Государственном историко-литературном музее-заповеднике А. С. Пушкина в Одинцовском округе, Звенигородском историко-архитектурном и художественном музее, Государственном мемориальном музее-заповеднике Д. И. Менделеева и А. А. Блока недалеко от Солнечногорска.

Ждут гостей в музейном комплексе памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской в Рузском округе, Московском областном музее народных художественных промыслов в городском округе Мытищи, Военно-техническом музее в Черноголовке.

Чтобы бесплатно посетить экспозиции, нужно получить билет по акции в кассе музея. Для удобства афишу мероприятий лучше изучить заранее, некоторые экскурсии и выставки все же останутся платными. На них необходимо приобрести электронные билеты на сайтах музеев. Посещение выставок организовано с соблюдением антиковидных мер.