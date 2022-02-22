РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 фев. Мытищинское производственное отделение АО «Мособлэнерго» информирует о возможных плановых отключениях электроэнергии, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

На энергообъектах, обслуживаемых компанией, будут проводиться технические работы для повышения надежности электроснабжения потребителей.

Для обеспечения безопасного выполнения работ отключение электричества планируется 24 февраля с 10:00 до 13:00 по адресу: Мытищи, ул. Станционная, дом 5 и дом 5 корпус 1 в связи с неотложными работами в ТП.