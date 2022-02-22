РИАМО - 22 фев. В этом году в Москве собираются реконструировать 52 км газопроводов, среди них и газопроводы-дюкеры «Кутузовский», «Щукинский» «Гольяновский» и «Фрунзенский», сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Еще в планах городских властей построить 39,4 км газопроводов в ТиНАО.

В прошлом году в городе создали или обновили 46,5 км газопроводов, среди них были и подводные газопроводы-дюкеры «Тушинский» и «Рубцовский».

Также были построены ГРП «Ликовский» и 27,5 км сетей в поселениях Филимонковское, Первомайское, Михайлово-Ярцевское и Кленовское в новой Москве. В общей сложности речь идет о 873 км газопроводов. Удалось снизить и износ газовых сетей. Этот показатель составил составило 8,6 п.п. (с 36,5% до 27,9%).

1 582 км новых линий электропередачи появится в Москве в 2022 г>>