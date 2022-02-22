РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 22 фев. Накануне Дня защитника Отечества сотрудницы Госавтоинспекции Щелкова организовали рейд, в ходе которого поздравили мужчин-автомобилистов с предстоящим праздником, сообщает пресс-служба отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

К акции присоединились волонтеры молодежной организации и юные инспекторы движения, подготовившие тематические открытки. В ходе мероприятия автоинспекторы останавливали транспортные средства, за рулем которых находились мужчины. Для водителей рейд оказался приятным и неожиданным сюрпризом. Девушки-офицеры поздравили водителей с наступающим праздником и пожелали им быть внимательными во время участия в дорожном движении.

Кроме того, организаторы мероприятия рассказали о проводимом в регионе социальном раунде «Стоп – гаджет!» и в качестве сувенира вручили автолюбителям стилизованные брелоки, напоминающие о важности исключения случаев использования гаджетов за рулем.