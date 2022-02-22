РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 фев. Центр амбулаторно-онкологической помощи (ЦАОП) работает на базе Балашихинской областной больницы с 1 сентября 2021 года, пациенты с онкозаболеванием или подозрением на него могут обследоваться, получить заключение с диагнозом и начать лечение в кратчайшие сроки, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В Центре проводят консультации, лечение на базе дневного стационара поликлиники, систематическую, поддерживающую терапию для жителей Балашихи со злокачественными новообразованиями. По словам заведующего ЦАОП Ивана Фролова, Центр не прекращал работу и во время пандемии, все дни они принимали пациентов.

«Все наши пациенты могут нас посетить и получить грамотную консультацию и при необходимости получить направление по программе «зеленых коридоров» в онкоцентры. Там для нашего ЦАОП есть зарезервированные ячейки для наших пациентов для обследования и консультаций», - сказал Фролов.

С января 2022 года в центре начали проводить дистанционный онко-консилиум. Это позволяет пациентам в условиях пандемии лишний раз не ездить в транспорте, снижается возможность их заражения. Кроме того, дистанционные онко-консилиумы позволяют быстро и удобно решить многие вопросы с рядом специалистов.

«В Московском областном онкодиспансере не занимаются диспансерным учетом, наблюдением, там специализированная медпомощь. Специалисты ЦАОП призваны наблюдать за пациентами, предоставлять им помощь дистанционно и централизованно», - сказал Иван Фролов.

Прием в ЦАОП осуществляют узкие специалисты, которые в сжатые сроки могут направить на необходимое лечение или обследование. На прием к врачу может записаться любой желающий житель Балашихи через call-центр или портал Госуслуг.