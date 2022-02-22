РИАМО - 22 фев. В столице в 2022 году запланировано построить и реконструировать 1 582 км линий электропередачи. В прошлом году был обновлен примерно тот же объем сетей, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

В частности, за прошедший год было построено 1,2 тыс. км линий, реконструировано 280 км электросетей. Также в 2021 году закончили реконструкцию электроподстанции 220 кВ «Лесная» (II этап). В общей сложности на разных городских объектах поменяли 33 трансформаторные подстанции.

Всего в рамках программы, включая 2021 год, появилось 16,5 тыс. км линий. При этом удалось снизить и износ сетей — на 16,5 п.п. (с 65,2% до 48,7%).

В будущем планируется обновить ПС «Баскаково», ввести в работу 19 ультрабыстрых зарядных станций для электробусов и 450 станций зарядки легкового электротранспорта.

В столице планируется реконструировать 52 км газопроводов в 2022 г>>