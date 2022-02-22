РИАМО - 22 фев. Легковой автомобиль въехал в стоявшую снегоуборочную машину на дороге в Одинцовском округе. В результате погибла женщина, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
Авария произошла на Северном обходе Одинцова. В снегоуборочную технику врезался Volkswagen Polo.
В результате погибла водитель легковушки.
На месте ДТП работают сотрудники ДПС. Устанавливаются обстоятельства аварии.
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