РИАМО - 22 фев. Легковой автомобиль въехал в стоявшую снегоуборочную машину на дороге в Одинцовском округе. В результате погибла женщина, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошла на Северном обходе Одинцова. В снегоуборочную технику врезался Volkswagen Polo.

В результате погибла водитель легковушки.

На месте ДТП работают сотрудники ДПС. Устанавливаются обстоятельства аварии.

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