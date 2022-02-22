РИАМО - 22 фев. В 2022 году в Москве планируется построить 214 км и реконструировать 126 км тепловых сетей, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

В 2021 году в Москве было построено 129 км и реконструировано 107,5 км магистральных тепловых сетей. Также была завершена реконструкция НПС «Чертановская».

Еще на ТЭЦ-9 специалисты провели техническое перевооружение системы коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя, а на ТЭЦ-26 поменяли поверхности нагрева ПВК-10.

В общей сложности всего в рамках проведения работ было обновлено или построено 2,2 тыс. км тепловых сетей. Благодаря этому снижение износа магистральных тепловых сетей составило 2,6 п.п. (с 46,5% до 43,9%).

В столице планируется реконструировать 52 км газопроводов в 2022 г>>