РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 фев. В городском округе Мытищи за минувшие сутки выявили 81 новый случай коронавирусной инфекции, с начала пандемии в округе выявили 39 800 случай инфицирования, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

2 060 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 928 168 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 14 074 человека, выздоровели и выписались из медучреждений 787 537 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Всем жителям региона необходимо носить маски в общественных местах.

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