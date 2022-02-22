РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 фев. В городском округе Мытищи прошел концерт, посвященный Дню защитника Отечества, сообщается на сайте администрации горокруга.
Перед началом творческой части программы временно исполняющая полномочия главы Мытищ Юлия Купецкая и председатель совета депутатов округа Андрей Гореликов вручили мытищинским военнослужащим заслуженные награды, грамоты и благодарственные письма.
Ветеранов и действующих военнослужащих со сцены Дворца культуры «Яуза» поздравляли творческие коллективы Мытищ. В рамках мероприятия Купецкая встретилась с мытищинскими юнармейцами, представителями движения «Волонтеры Подмосковья» и активистами «Молодой гвардии», которые принимают активное участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий.
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