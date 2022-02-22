«Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, руководители и сотрудники правоохранительных органов, спасательных служб, медицинские работники, товарищи офицеры и прапорщики! Дорогие наши Защитники Отечества! Дорогие мужчины! Я сегодня имею великую честь в преддверии замечательного государственного праздника «День защитника Отечества» поздравить вас и поблагодарить за вашу непростую работу, за образцовое выполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм», - сказала Купецкая.