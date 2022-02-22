РИАМО - 22 фев. Первые беженцы из Донецка прибыли в понедельник на станцию Апрелевка в Наро-Фоминске, перевозкой людей занимался региональный Минтранс совместно с «Мострансавто», сообщает пресс-служба компании.

Беженцев везли от станции Апрелевка до мест временного размещения.

Для транспортировки граждан перевозчик «Мострансавто» предоставил 30 больших автобусов. Транспортные средства оборудованы всем необходимым для комфортной перевозки.

В каждом автобусе – вода и продукты питания, а также сопровождающие.

Жителей Донбасса встретили главы муниципалитетов, в которых по поручению губернатора Андрея Воробьева подготовлены специальные пункты для размещения. Людей доставляют на автобусах «Мострансавто» в детские летние лагеря и оздоровительные центры городских округов Клин, Зарайск, Подольск, Пушкинский и Волоколамский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что беженцам из ДНР и ЛНР нет необходимости оформлять какие-либо документы.

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