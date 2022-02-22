РИАМО - 22 фев. Сборная России по художественной гимнастике отказалась принимать участие в этапе Гран-при в Киеве, сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

«В связи со сложившейся ситуацией между Россией и Украиной, конечно, на сегодняшний день сборная России в Киев не поедет», – отметила Винер-Усманова в интервью РИА Новости.

Этап Гран-при должен пройти 14 и 15 марта в украинской столице.

Ситуация на Донбассе резко обострилась в течение нескольких последних дней. В связи с этим руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации жителей республик в Россию.

Президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости и суверенитета ДНР и ЛНР. Кроме того, глава государства подписал договор с руководителями республик о дружбе и сотрудничестве.

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