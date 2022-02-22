РИАМО - 22 фев. Признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик является первым шагом на пути к долгосрочному и устойчивому миру, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании ЛНР и ДНР. Затем Госдума и Совет Федерации ратифицировали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией, ДНР и ЛНР.

«Это непростое, но единственно верное решение. Большинство жителей республик - это граждане России, защищать которых наша конституционная обязанность. Россия долго ждала, что Минские соглашения будут реализованы, а люди на Донбассе перестанут жить в условиях постоянных обстрелов и бомбежек, под угрозой геноцида», — написал Брынцалов во «ВКонтакте».

Он добавил, что такое положение дел больше не могло сохраняться. Спикер Мособлдумы назвал признание республик и помощь им единственным способом обеспечить безопасность жителей, предотвратить начало войны и полномасштабную гуманитарную катастрофу.

Брынцалов выразил уверенность, что это решение стало первым шагом на пути к долгосрочному и устойчивому миру.

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