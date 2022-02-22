РИАМО - 22 фев. Подмосковная «Единая Россия» отправила очередной гуманитарный груз для эвакуированных из Донбасса жителей в Ростовскую область. Также из региона отправят еще две машины гумпомощи с детским питанием, медизделиями и хлебобулочными изделиями, сообщает пресс-служба Московского областного регионального отделения партии.

Прибывшие из Луганской и Донецкой народных республик расположились во временных пунктах размещения. Помощь для них в Московской области собирают региональное отделение ЕР, «Молодая Гвардия», предприниматели, бизнесмены и депутаты.

Член фракции «Единая Россия» в Госдуме Вячеслав Фомичев побывал на центральном складе гумпомощи для жителей Донбасса в Реутове.

«Спасибо огромное предпринимателям, бизнесменам и заводам Подмосковья – все откликаются с большой ответственностью. Сегодня будут направлены две машины. И это будет продолжаться по мере необходимости. Мы сделаем все возможное, чтобы эта помощь дошла своевременно и в тех объемах, в которых необходимо», – отметил Фомичев.

Во вторник беженцам утренним рейсом направили 20 тонн «Малаховской» воды. Затем планируется отправить еще несколько тонн гуманитарного груза. Беженцам отправят кондитерские и хлебобулочные изделия от «У Палыча», детское питание и средства личной гигиены от «Коррус – техникс», медпродукцию от «Интертекстиль Корп».

Фомичев уточнил, что в Подмосковье уже прибыл первый поезд с беженцами из Донбасса: почти 900 беженцев — 408 детей и 435 взрослых. Всего в регион ожидается прибытие около 1,5 тыс. человек. Приехавших из ЛДНР готовы принять в Волоколамске, Клину, Коломне, Зарайске, Подольске и Пушкине.

«Важно сделать все возможное, чтобы люди чувствовали себя как дома. Это наши сограждане, а не просто братский народ», – подчеркнул Фомичев.

От себя депутат передал беженцам в центр Августовскую икону Божьей Матери, явленной героям-воинам. Ее доставит водитель первого рейса.

21 февраля в Ростовскую область из Подмосковья отправился первый гуманитарный груз. Еще для оказания волонтерской помощи эвакуированным из ЛДНР 20 февраля в Ростов-на-Дону прибыли региональные молодогвардейцы.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании ДНР и ЛНР. А также – договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с руководством республик. В Госдуме во вторник ратифицировали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с республиками.

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