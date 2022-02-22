РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 фев. В подмосковной Балашихе за минувшие сутки выявили 43 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в округе зафиксировано 44 664 случая Covid-19, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

2 060 случаев заболевания коронавирусом выявили в Подмосковье за прошедшие сутки.

В настоящий момент в Московской области выявлено 928 168 случаев инфицирования. Скончалось 14 074 человека, выздоровели и выписались из медучреждений 787 537 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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