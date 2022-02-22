РИАМО - 22 фев. Во дворах, на спортивных и детских площадках, у школ и детских садов в столице в 2022 году планируют установить еще 36 тыс. опор освещения, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

В прошлом году провели устройство 55 тыс. и замену 4,7 тыс. опор наружного освещения. Кроме того, в 2021 году дом №14 на Тверской улице получил архитектурно-художественную подсветку. В этом здании в начале прошлого века был открыт магазин-гастроном «Елисеевский». В городе также отремонтировали 325 объектов архитектурно-художественной подсветки.

Всего в рамках соответствующей программы установили 365 тыс. новых опор наружного освещения, почти в 2 раза, по сравнению с 2011 годом, увеличили число осветительных приборов, оно достигло 714 тыс. штук.

Почти в 4 раза увеличилось число сооружений и зданий с архитектурно-художественной подсветкой, сейчас таких зданий более 2,2 тыс. В их число вошли те здания, которые расположены на основных магистралях, пешеходных маршрутах, набережных, а также храмы и транспортные эстакады.

В столице собираются ввести в эксплуатацию около 1,4 млн кв м жилья в 2022 г>>