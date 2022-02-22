РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 фев. В подмосковном Подольске на перекрестке улицы Свердлова и Клемента Готвальда столкнулись два автомобиля, один из них вылетел на тротуар и въехал в людей, образовалась пробка длиной 1,6 км. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Пробки».

Пробка образовалась на протяжении улица Клемента Готвальда от пересечения с Большой Серпуховской до улицей Кирова. Также затруднен проезд на улице Свердлова от ДК «Октябрь» до дома №45.

Свидетели видели, как Opel ударился в «Ниву», машина сложилась. Opel вылетел на тротуар и въехал в стоящих на светофоре людей.

«Есть пострадавшие. Комментарии чуть позже», - сказал сотрудник правоохранительных органов.