РИАМО - 22 фев. В Мособлдуме рассмотрели предложенные статьи в законопроект о регистрации и маркировке домашних животных, а также их стерилизации. Принятие изменений позволить сократить число животных без хозяев на улицах региона, сообщил председатель комитета по аграрной политике и потребительскому рынку Московской областной Думы Сергей Керселян.

«На первый взгляд кажется, что это регистрация домашних животных, которыми владеют. На самом деле граница между домашними животными и животными без хозяев – очень-очень тонкая граница», – рассказал Керселян.

Он добавил, что нередко люди, разочаровавшись в собаке, особенно в дачный период, выпускают ее на волю. Регистрация питомцев поможет избежать таких случаев, уменьшить количество бездомных животных и выявить людей, которые безответственно относятся к животным.

Председатель комитета по аграрной политике и потребительскому рынку Мособлдумы подчеркнул, что внесение кошек в перечень законопроекта также необходимо для решения проблем с бездомными и агрессивными животными.

«Мы считали, что не это очень важно, например, были споры о том, чтобы регистрацию кошек вот в этот закон внести. Мы считали, что опасность особенно для жителей несут собаки», – добавил Керселян.

Этот вопрос члены комитета взяли на рассмотрение, решение по нему станет известно на следующем круглом столе комитета Мособлдумы.

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