РИАМО - 22 фев. Члены Совета Федерации ратифицировали договор о дружбе и сотрудничестве с Донецкой и Луганской народными республиками, сообщает Федеральное агентство новостей.

Члены верхней палаты парламента проголосовали за принятие договора. Ранее его единогласно поддержали депутаты Госдумы.

Указ о признании ДНР и ЛНР подписал президент России Владимир Путин. Глава государства подписал документ после обращения к россиянам по ситуации на Донбассе.

Россия признает независимость и суверенитет ДНР и ЛНР в тех границах, в которых республики сами себя провозглашали.

Признание ДНР и ЛНР: главное из обращения Владимира Путина к россиянам>>