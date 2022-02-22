РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 фев. Торжественную церемонию вручения паспортов гражданина РФ провели для шестерых юных жителей подмосковного Красногорска во вторник, сообщается на официальном сайте адинистрации горокруга.
Мероприятие прошло в МУ «Молодежный центр». С приветственным словом от лица главы муниципалитета Дмитрия Волкова выступила заместитель главы администрации округа Наталья Тимошина.
«У нас большая и великая страна. Очень надеюсь, что с получением паспорта у вас появятся не только права, но вы не будете забывать и о своих обязанностях. Уверена, что вы станете самыми лучшими гражданами нашей страны и жителями городского округа Красногорск. В добрый путь!» - сказала Тимошина.
В ходе мероприятия ребятам вручили паспорта и памятные сувениры.
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