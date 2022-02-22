«У нас большая и великая страна. Очень надеюсь, что с получением паспорта у вас появятся не только права, но вы не будете забывать и о своих обязанностях. Уверена, что вы станете самыми лучшими гражданами нашей страны и жителями городского округа Красногорск. В добрый путь!» - сказала Тимошина.