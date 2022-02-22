РИАМО - 22 фев. Утром во вторник высота сугробов на ВДНХ в Москве составила 20 см, в Наро-Фоминске - 27 см, в Кашире - 34 см, высота снежного покрова снизилась, сообщается на сайте «Метеоновости».

Утром 21 января высота сугробов в городе составляла 22 см. Снег тает из-за аномально теплой погоды и дождей.

К утру 23 февраля снег в регионе просядет еще на несколько сантиметров.

Сейчас в Московском регионе температура воздуха сильно опережает график и больше соответствует концу марта или первым числам апреля.

Весенняя погода ожидается на День защитника Отечества в Московском регионе>>