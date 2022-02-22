РИАМО - 22 фев. На юго-востоке Москвы водитель грузовика совершил наезд на 54-летнюю женщину. От полученных травм она погибла, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

ДТП произошло по адресу: улица Гурьянова, дом №1 в Юго-Восточном административном округе Москвы.

Погибшая переходила проезжую часть в неположенном месте. В этот момент на нее наехало грузовое авто. Женщина скончалась от полученных травм.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.

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