РИАМО - 22 фев. Внесенные предложения комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку помогут уменьшить популяцию бездомных животных, сообщила член Экспертного совета при Мособлдуме, директор муниципального автономного учреждения «Приют для безнадзорных животных Богородского городского округа Московской области» Юлия Бросалина.

Представители приютов для животных, зоозащитники и различные фонды ждали внесения законопроекта о регистрации и маркировке домашних животных.

«От себя считаем не мало важным комментарий о решении вопроса обязательной стерилизации домашних животных. Потому что это такая цепочка», – рассказала Бросалина.

Она добавила, что для снижения популяции бездомных животных в первую очередь необходимо решить вопрос с домашними животными.

«Вы просто не представляете, что мы имеем на практике, когда, приходя утром на работу или уходя, мы обнаруживаем пакетики, свертки, коробочки и вот в них находятся животные <…> когда будет решен вопрос с домашними животными – их регистрация и их стерилизация. Конечно, не будет такого наводнения», – добавила Бросалина.

По ее словам, также обязательно должны быть применены какие-либо штрафные санкции за нарушения данных норм.

Ранее комитет Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку предложил ввести в законодательство статьи о стерилизации домашних животных. Кроме того, предлагается запретить оставление животных в опасности.

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