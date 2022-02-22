РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 фев. Ремонтные работы завершили в поликлинике села Петрово-Дальнее подмосковного Красногорска, сообщается на официальном сайте Минздрава Подмосковья.
В поликлинике «Петрово-Дальнее», которая является подразделением Красногорской больницы №1, завершился ремонт. Он включал замену окон, дверей, напольного покрытия, а также внутренние отделочные работы. Помимо этого, были выполнены электромонтажные работы и обновлена система кондиционирования.
Поликлиника «Петрово-Дальнее» располагается по адресу: Красногорск, село Петрово-Дальнее, владение 1, строение 1. Записаться на прием к специалистам можно на региональном портале государственных услуг uslugi.mosreg.ru или по номеру телефона 122.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии