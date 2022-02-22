РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 фев. Ремонтные работы завершили в поликлинике села Петрово-Дальнее подмосковного Красногорска, сообщается на официальном сайте Минздрава Подмосковья.

В поликлинике «Петрово-Дальнее», которая является подразделением Красногорской больницы №1, завершился ремонт. Он включал замену окон, дверей, напольного покрытия, а также внутренние отделочные работы. Помимо этого, были выполнены электромонтажные работы и обновлена система кондиционирования.

«Мы постоянно работаем над улучшением качества оказываемой медицинской помощи. Для нас важно, чтобы пациенты получали медпомощь, а врачи работали в комфортных условиях. В прошлом году мы провели ремонт более 120 объектов здравоохранения», - сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Поликлиника «Петрово-Дальнее» располагается по адресу: Красногорск, село Петрово-Дальнее, владение 1, строение 1. Записаться на прием к специалистам можно на региональном портале государственных услуг uslugi.mosreg.ru или по номеру телефона 122.