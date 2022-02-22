РИАМО - 22 фев. В Егорьевске в рамках программы социальной газификации было догазифицировано 50 населенных пунктов. Этот городской округ имеет самый высокий показатель догазификации в Московской области, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.
Он отметил, что Егорьевск имеет самый высокий показатель догазификации в Московской области. Баранов добавил, что в первом квартале 2022 года к газу подключат еще 10 населенных пунктов.
Баранов напомнил, что на официальном сайте «Мособлгаза» размещен график догазификации населенных пунктов. Жители могут ознакомиться со сроками начала и завершения работ.
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