РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 фев. В Красногорске продолжается строительство учебной пристройки к школе №15 на улице Успенской, строители приступили к возведению цокольного этажа, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«На объекте работают 30 человек и 6 единиц техники. Ведутся работы по армированию и бетонированию стен и колонн технического подполья», - сказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

Согласно проекту, пристройка будет включать в себя трехэтажный учебный блок начальных классов и двухэтажный блок общешкольных помещений. В группу учебных помещений войдут классы, игровые, кабинет музыки, лаборантская, помещения для групп продленного дня. К общешкольной группе отнесены актовый и спортивный залы, библиотека с медиатекой, медпункт, столовая на 400 мест. Новый корпус будет рассчитан на 300 учащихся.

Общая площадь общеобразовательного учреждения составит 5,8 тыс. кв. м. На прилегающей территории оборудуют стадион с беговыми дорожками, установят спортивные площадки и площадки для подвижных игр. Планируется обустроить и зоны отдыха, а также места для общешкольных мероприятий.

Новый корпус будет оборудован с учетом доступности для маломобильных групп населения. Ввести объект в эксплуатацию планируется до конца 2022 года.

Строительство школьного корпуса ведется в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств областного и муниципального бюджетов.