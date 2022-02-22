РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 фев. Сотрудники ГИБДД Подольска в ходе рейда выявили 4 водителей, нарушивших правила перевозки детей, сообщает группа пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

Во вторник отдел ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск провел профилактическое мероприятие «Детское кресло». За время рейда выявили 4 водителей, перевозивших малышей без детских удерживающих устройств.

Тем самым, они нарушили требования ч.3 ст. 12.23 КРФоАП. За это грозит административный штраф в размере 3 тыс. рублей.

Горожан просят не пренебрегать правилами безопасной перевозки детей в салоне автомашины. Жизнь ребенка всецело зависит от водителя.