РИАМО - 22 фев. На территории столицы в 2021 году удалось построить около 2 тыс. км инженерных сетей, также были модернизированы существующие объекты. Благодаря проведенным работам снизился средний износ инженерной инфраструктуры, сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

Так, в мегаполисе была продолжена работа по обновлению физической и цифровой инфраструктуры электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, а также освещения.

Благодаря проведенным работам снижение электрической сети составило в 2021 году 48,7%, магистральный теплосетей – 43,9%, газовых сетей – 27,9%, водопроводных сетей – 48,3%, водосточных сетей – 42,8%, канализационного хозяйства – 47,3%, коллекторного хозяйства – 17%.

Среди масштабных работ прошлого года можно отметить капитальный ремонт инженерных сетей на территории ГКБ им. Боткина и других медицинских учреждений; завершение первых двух этапов масштабной реконструкции Люберецких очистных сооружений и другие работы.

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