РИАМО - 22 фев. Стоимость комплексного договора в рамках программы социальной газификации зависит от расстояния от забора участка до домовладения и комплекта оборудования, выбранного жителем, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента России Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор на заведение газа в дом и установку необходимого оборудования.

«Комплексный договор включает в себя проектирование и строительство внутри участка, газоиспользующее оборудование и непосредственно пуск газа», — объяснил Баранов.

Гендиректор «Мособлгаза» напомнил, что стоимость комплексного договора в Московской области варьируется от 75 тыс. рублей до 150 тыс. Цена зависит от расстояния от забора участка до подключаемого к газу здания, а также от набора оборудования, который выбирает житель. ​

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