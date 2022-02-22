РИАМО - 22 фев. Стоимость комплексного договора в рамках программы социальной газификации зависит от расстояния от забора участка до домовладения и комплекта оборудования, выбранного жителем, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.
Программа социальной газификации была запущена по поручению президента России Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор на заведение газа в дом и установку необходимого оборудования.
Гендиректор «Мособлгаза» напомнил, что стоимость комплексного договора в Московской области варьируется от 75 тыс. рублей до 150 тыс. Цена зависит от расстояния от забора участка до подключаемого к газу здания, а также от набора оборудования, который выбирает житель.
Стало известно, какие задачи «Социальной газификации» выполнят в Подмосковье в 2022 году>>
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