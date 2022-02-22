РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 22 фев. В городском округе Котельники во вторник в преддверии Дня защитника Отечества провели акцию возложения цветов к мемориалу «Журавли» в память о защитниках страны, передает корреспондент портала «РИАМО в Люберцах».

В мероприятии участвовали представители молодежного парламента, МГЕР и юнармейцы округа.

«Подобные мероприятия помогают развивать одно из направлений деятельности молодежного парламента Котельников, связанное с военно-патриотическим воспитанием молодежи. Важно не забывать подвиги солдат, воевавших за наше светлое будущее», — сказала председатель Молпарламента муниципалитета Екатерина Краснова.

День защитника Отечества ежегодно отмечают в России 23 февраля. Праздник появился во времена СССР и назывался тогда Днем Советской Армии и Военно-морского флота. Нынешнее название он получил в 1995 году, а с 2002 года этот день является официальным выходным.​