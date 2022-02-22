РИАМО - 22 фев. Столичные власти утвердили планы благоустройства дворов, школьных территорий и других объектов районного значения на 2022 год. В течение года в Москве планируют обновить 2 730 городских объектов, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Префектуры административных округов Москвы получат дополнительное финансирование на проведение благоустройства, суммарный объем выделенных средств составит 4,39 млрд рублей, соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин.

Всего в 2022 году планируется благоустроить 2 730 городских объектов, в том числе: 55 парков, скверов и других знаковых мест, 193 территории школ и детских садов, а также 2 322 дворовые территории.

Кроме того, специалисты выполнят ремонт 17 катков с искусственным льдом. Чтобы исключить попадание грязи на тротуары и дороги на 143 объектах проведут работы по ремонту и понижению газонов.