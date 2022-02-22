РИАМО - 22 фев. В Москве задержанный за драку мужчина во время установления его личности в отделе МВД напал на полицейского и ударил его по голове, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД России.

Мужчина был доставлен в отделение полиции после того, как правоохранители задержали его за драку в квартире на ул. Холмогорской. У задержанного не было при себе документов, удостоверяющих личность.

Прибыв в отдел, правоохранители начали проведение необходимых мероприятий по установлению личности задержанного. Во время проверки мужчина начал вести себя агрессивно и нанес удар рукой по голове младшего сержанта полиции.

Собранные по данному факту материалы были направлены в следственные органы, которые приняли процессуальное решение.

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