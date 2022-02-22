РИАМО - 22 фев. С 5 марта по 1 апреля в доме ученых научного центра РАН в подмосковной Черноголовке пройдет пятый Международный музыкально-просветительский Гиндин-фестиваль, сообщают организаторы.

Организаторами мероприятия выступают заслуженный артист России, пианист Александр Гиндин, дом ученых НЦЧ РАН и ряд научных организаций. Идея фестиваля – объединить музыкальное искусство и фундаментальные естественные науки в двух параллельных программах: концертной и научно-популярной.

Гости фестиваля смогут познакомиться с творчеством музыкантов-новаторов, внесших свой вклад в развитие исполнительского искусства, а также с актуальными исследованиями ученых и инновационными разботками компаний, направленными на решение социально значимых задач.

Участниками музыкальной программы фестиваля станут заслуженный артист России Александр Гиндин, народный артист России, актер театра и кино Владимир Стеклов, лауреат международных конкурсов Басиния Шульман (фортепиано), заслуженная артистка России Елена Ревич (скрипка), Антон Кукушкин (драматическое мастерство), солисты Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы», лауреат международных конкурсов Маурицио Бальини (фортепиано, Италия).

В рамках научно-популярной программы с лекциями выступят ученые в области изучения генетики, новых материалов, альтернативной энергетики.