РИАМО - 22 фев. Для участия в программе социальной газификации на территории Подмосковья нужно иметь зарегистрированное домовладение в населенном пункте, где есть действующий газопровод. Газ могут как подвести до границ участка, так и завести в дом, и подключить оборудование, сообщил гендиректор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

«Условий для участия в президентском проекте по сути 2. Первое – это наличие домовладения в населенном пункте, где есть действующий газопровод, и второе – домовладение должно быть зарегистрировано», — напомнил Баранов.

Он добавил, что затем жителю следует подать заявку и выбрать подходящий для себя вариант. Так, газ может быть подведен до границ его земельного участка. Эти работы выполняются полностью бесплатно.

По словам Баранова, самая популярная услуга среди жителей – это подведение газа в дом и подключение оборудования. ​

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента России Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор на заведение газа в дом и установку необходимого оборудования.

Как подать заявку на подключение газа по программе социальной газификации онлайн>>