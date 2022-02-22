РИАМО - 22 фев. Президент России Владимир Путин опроверг информацию о том, что РФ намерена восстановить границы бывшей Российской империи, сообщает Федеральное агентство новостей.

Глава российского государства отметил, что предвидел спекуляцию на этот счет.

«Это не соответствует действительности», — сказал Путин.

21 февраля Путин подписал указ о признании ЛНР и ДНР. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что России признает те границы этих республик, в которых они сами себя объявили.

Признание ДНР и ЛНР: главное из обращения Владимира Путина к россиянам>>