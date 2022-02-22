РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 фев. Жителям городского округа Люберцы в рамках рейда во вторник напомнили о важности соблюдения правил безопасности при переходе железнодорожных путей, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Рейд провели сотрудники управления транспорта и организации дорожного движения совместно с представителями ОАО «РЖД».

Проверку выполнили на перегоне Ухтомская — Люберцы-1. Этот участок является наиболее травмоопасным в городском округе.

В 2021 году на объектах железнодорожной инфраструктуры в муниципалитете погибли 23 человека. С начала 2022 года на территории округа зафиксировано 4 случая смерти на ж/д.