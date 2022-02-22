РИАМО - 22 фев. За прошедшую неделю на территории Московской области догазифицировали еще 21 населенный пункт, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

«Мы продолжаем идти по президентскому проекту. За эту неделю мы догазифицировали еще 21 населенный пункт. Таким образом, с начала года у нас 55 населенных пунктов догазифицировано», — заявил Баранов.

Гендиректор «Мособлгаза» отметил, что работы идут согласно графику. Со старта проекта газ подвели к 15 тыс. домовладений на территории Московской области. ​

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента России Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор на заведение газа в дом и установку необходимого оборудования.