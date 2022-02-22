РИАМО - 22 фев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что Россия официально признает именно те границы территорий Донецкой и Луганской народных республик, в которых они сами себя провозглашали, пишет Газета.ru.

«В тех границах, в которых они себя провозглашали», — подчеркнул Песков.

Отвечая на вопрос журналистов о том, отправились ли российские миротворцы на Донбасс, Песков заявил, что ему ничего неизвестно об этом.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик. Российский лидер также подписал с республиками договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

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