РИАМО - 22 фев. За минувшие сутки в Подмосковье было выявлено 2060 заражений коронавирусом. Наибольшее число случаев было выявлено в Одинцовском округе (204) и в Раменском округе (145), сообщает региональный оперштаб.

125 случаев выявили в Химках, 124 - в Красногорске, 95 - в Сергиевом Посаде, 87 - в Подольске, 85 - в Щелкове, 81 - в Мытищах, 75 - в Орехово-Зуевском округе, 67 - в Королеве, по 64 - в Богородском округе, Дмитрове, 61 - в Ленинском округе, 55 - в Егорьевске, 54 - в Люберцах, 52 - в Домодедове, 47 - в Павловском Посаде, 43 - в Балашихе.

41 случай коронавируса выявили в Электростали, 40 - в Кашире, 39 - в Жуковском, 31 - в Чехове, 30 - в Лыткарине, по 28 - в Лобне, Солнечногорске, 26 - в Истре, 25 - в Пушкине, по 24 - в Лосино-Петровском, Серпухове, Ивантеевке, 21 - в Долгопрудном, 17 - в Дубне, по 15 - в Краснознаменске, Ступине, по 14 - в Воскресенске, Дзержинском, 12 - в Шатуре.

По 9 случаев выявили в Клину, Протвине, по 7 - в Бронницах, Фрязине, по 5 - в Лотошине, Котельниках, 4 случая выявили во Власихе, 3 случая выявили в Можайске, по 2 случая - в Коломне, Волоколамске, Наро-Фоминском округе, Пущине, Рузе, Шаховской, по 1 - в Электрогорске, Талдоме, Серебряных Прудах.

Ни одного случая не выявили в Звездном городке, Зарайске, Красноармейске, Молодежном, Луховицах, Озерах, Рошале, Реутове, Черноголовке.

С начала пандемии в Подмосковье выявили 928 168 случаев коронавируса, вылечились от инфекции 787 537 человек, умерли 14 074 Covid-пациента.

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