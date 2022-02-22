РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 фев. Специалисты измерили толщину льда на реке Пахре в городском округе Подольск, она не превышает 4 см, сообщается в группе «Подольское ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

В Подмосковье продолжается областная акция «Тонкий лед», проводимая силами подразделений противопожарно-спасательной службы региона. Во вторник промеры на Пахре в черте поселка Дубровицы городского округа Подольск показали толщину льда от 0 до 4 см, выходить на него нельзя. Такая ситуация наблюдается в течение нескольких дней.

В Домодедовском городском округе на реке Гнилуше в районе деревни Житнево лед растаял несколько дней назад.

Происшествий или несчастных случаев в зоне ответственности Подольского ТУ не выявлено.

Продолжается раздача населению листовок с профилактическим материалом по правилам безопасного поведения на льду.