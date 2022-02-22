РИАМО - 22 фев. Станцию московского метро «Динамо» не будут закрывать на время проведения ремонтных работ, движение поездов через нее также сохранится, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Отмечается, что для выбора оптимального варианта ремонта специалисты исследовали надежность конструкций станции и грунт вокруг нее в течение 1,5 месяцев.

Согласно результатам исследования, станция «Динамо» признана полностью безопасной для пассажиров, однако на ней есть протечки, для устранения которых и будет проводиться ремонт.

Возникновение течей на станции объясняется несколькими факторами: «Динамо» находится в грунтах, насыщенных водой. Кроме того, станцию построили 84 года назад, когда еще не было такой гидроизоляции, как сейчас. А еще строительство вокруг «Динамо» в последние годы повлияло на изменение течения и уровня грунтовых вод - это стало одним из факторов появления течей на своде и стенах станции.

Работы по восстановлению облика станции начнутся во II квартале 2022 года и займут не меньше 12 месяцев. Строителям предстоит восстановить отделку станции, элементы декора и гидроизоляцию.