РИАМО - 22 фев. В театре имени Пушкина прошел юбилей народной артистки России Веры Алентовой. 21 февраля - в день своего юбилея - актриса исполнила заглавную роль в премьерном спектакле «Мадам Рубинштейн», сообщает пресс-служба театра.

Режиссером постановки стал Евгений Писарев. Премьерный показ посетили министр культуры РФ Ольга Любимова, руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский, певица Кристина Орбакайте, актриса и телеведущая Екатерина Стриженова, стилист Влад Лисовец, фигуристка Яна Хохлова и другие знаменитости.

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Авторы спектакля хотели открыть новый образ. Для этого было решено отказаться от выбора классического бенефисного материала.

«В жизни Хелены Рубинштейн было очень много ярких событий, ее обожали и ненавидели, ей стремились подражать, ей льстили. У нее есть слава, есть огромное состояние, но в какой-то момент она понимает, что совершенно одинока. Встреча с бедным, дерзким молодым человеком, по сути, меняет ее – несмотря на все конфликты, на всю непохожесть, они становятся близкими людьми», – отметил Евгений Писарев.

Исполнение роли Хелены Рубинштейн впечатлило певицу Кристину Орбакайте. Она поздравила Алентову с юбилеем и пожелала ей долгих лет и успешных выступлений на сцене.

«Вера Валентиновна отыграла свою роль потрясающе, меняя шикарные наряды и демонстрируя непередаваемый шарм. Сегодня у всеми любимой актрисы юбилей. Я желаю долгих лет, громких аплодисментов, славы и восторга, а жизнь чтобы дарила больше поводов для счастливой улыбки», – добавила Орбакайте.

Ее точку зрения поддержала актриса и телеведущая Екатерина Стриженова. По ее словам, зрительский зал находился во власти Алентовой на протяжении всего творческого вечера.

«Ах, какой сегодня был восхитительный вечер! Мы посмотрели историю Хелены Рубинштейн – одной из самых влиятельных женщин в индустрии красоты. Но весь зал сегодня был во власти одной актрисы, которая поразила нас своей энергией, юмором, актерской формой и женской красотой. Очень стильный, душевный бенефис Веры Алентовой», – отметила Стриженова.

Актриса Ирина Безрукова отметила, что в зале образовалась теплая атмосфера. Все гости и зрители театра с благодарностью посмотрели выступление Алентовой и не отпускали актрису и ее коллег со сцены.

«Невероятная радость, единение, чувство юмора и множество лиц нашей культуры. Это было очень приятно. Незабываемый вечер, который оставил тонкое и приятное послевкусие», – отметила Безрукова.

Яркие впечатления от просмотра спектакля также получил стилист Влад Лисовец. Он поздравил Алентову с днем рождения и порекомендовал спектакль к просмотру. Фигуристка Яна Хохлова также отметила, что спектакль оставил у нее массу приятных эмоций. В частности, ее порадовал актерский состав, сцена и костюмы артистов.

Спектакль «Мадам Рубинштейн» посвящен истории родоначальницы современной косметологии Хелены Рубинштейн. В 1902 году она открыла первый в мире салон красоты. Рубинштейн была одной из самых известных и богатых женщин своего времени.

В дни показа спектакля в театре имени Пушкина открыта выставка Helena Rubinstein, которая посвящена истории выдающейся основательницы известного бренда и продуктам, выпущенным под ее именем.

21 февраля Вере Алентовой исполнилось 80 лет.