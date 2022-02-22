РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 фев. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий совместно с депутатами Московской областной думы Лидией Антоновой и Игорем Коханым поздравили горожан с Днем защитника Отечества, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Праздник мужества и преданности Отечеству, день настоящих патриотов и защитников своей страны! Сегодня мы говорим слова благодарности всем, кто стоит на страже рубежей нашей Родины. Вспоминаем тех, кто не вернулся домой. Отдаем дань уважения и бесконечного восхищения ветеранам Вооруженных сил и всем, кто отдает долг Отчизне в рядах Российской армии. Вы – слава и гордость Люберецкого края и всего Подмосковья! Пример для восхищения и подражания! От всей души поздравляю с предстоящим праздником. С Днем защитника Отечества», - сказал Ружицкий.

Праздничное мероприятие организовали в Люберецком Дворце культуры.

День защитника Отечества ежегодно отмечают в России 23 февраля. Праздник появился во времена СССР и назывался тогда Днем Советской Армии и Военно-морского флота. Нынешнее название он получил в 1995 году, а с 2002 года этот день является официальным выходным.​